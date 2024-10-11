Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nobel Barış Ödülü alan Japon STK: Gazzeli çocukların durumu Hiroşima’daki çocuklarla aynı
Giriş Tarihi: 12.10.2024

Nobel Barış Ödülü alan Japon STK: Gazzeli çocukların durumu Hiroşima’daki çocuklarla aynı

Nobel Barış Ödülü alan Japon STK: Gazzeli çocukların durumu Hiroşima’daki çocuklarla aynı
2024 Nobel Barış Ödülü, atom bombasından kurtulan Japonlardan oluşan Nihon Hidankyo adlı sivil toplum kuruluşuna verildi. Grup nükleer silahsızlanma ile ilgili çalışma yapıyor. Hibakusha olarak bilinen grup, 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında ABD tarafından Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan sağ kurtulanlar tarafından kuruldu.



Norveç Nobel Komitesi, dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaları nedeniyle grubu ödüle layık gördü. Hiroşima'dan kurtulanlar arasında olan STK'nın eş başkanı 81 yaşındaki Toshiyuki Mimaki, ödül haberi sonrası medyanın karşısına çıktı. Mimaki, "Bugün Gazze'de yaşananlar Japonya'da 80 yıl önce yaşananlarla aynı. Gazze'deki çocukların durumu Japonya'daki çocuklar gibi..." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nobel Barış Ödülü alan Japon STK: Gazzeli çocukların durumu Hiroşima’daki çocuklarla aynı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA