Nobel Barış Ödülü alan Japon STK: Gazzeli çocukların durumu Hiroşima’daki çocuklarla aynı

2024 Nobel Barış Ödülü, atom bombasından kurtulan Japonlardan oluşan Nihon Hidankyo adlı sivil toplum kuruluşuna verildi. Grup nükleer silahsızlanma ile ilgili çalışma yapıyor. Hibakusha olarak bilinen grup, 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın son aylarında ABD tarafından Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan sağ kurtulanlar tarafından kuruldu.Norveç Nobel Komitesi, dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaları nedeniyle grubu ödüle layık gördü. Hiroşima'dan kurtulanlar arasında olan STK'nın eş başkanı 81 yaşındaki Toshiyuki Mimaki, ödül haberi sonrası medyanın karşısına çıktı. Mimaki, "Bugün Gazze'de yaşananlar Japonya'da 80 yıl önce yaşananlarla aynı. Gazze'deki çocukların durumu Japonya'daki çocuklar gibi..." ifadelerini kullandı.