Nobel Barış Ödülü sahibi Machado: “Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir”
Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü kazanmasının ardından İsrail’e verdiği açık destek ve Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle dünya kamuoyunda tepki topladı.
2012'de "Vente Venezuela" adlı liberal merkez-sağ partiyi kurarak liderliğini üstlenen Machado, uzun yıllar Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı muhalefetin ön saflarında yer alarak Batı ve ABD eksenli politikalarıyla tanınıyor.
2014'teki protestolar sırasında kısa süreli hapis cezası alan Machado, siyasette İsrail yanlısı söylemleriyle öne çıktı.
NETANYAHU'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ
Medyada yer alan iddiaya göre Machado, 2018 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Maduro hükümetini devirmek için BM Güvenlik Konseyine müdahale çağrısı yapmasını istedi.
Bu süreçte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma sözü verdiği öne sürüldü.
İSRAİL'LE "STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ" ANLAŞMASI
Machado, 2019'da X sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşarak, "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." dedi.
Machado'nun liderliğindeki Vente Venezuela Partisi, 2020'de İsrail'in iktidar partisi Likud ile "stratejik iş birliği" anlaşması imzaladı.
Anlaşma kapsamında iki parti, politik, sosyal, stratejik ve güvenlik alanlarında ortak çalışma yürütmeyi taahhüt etti.
Machado daha sonra yaptığı açıklamalarda, "Venezuela'yı yönettiğimde İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacağım." sözleriyle dikkat çekti.
GAZZE SALDIRILARINA DA DESTEK VERDİ
Machado, İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen açıklamalar yapmıştı.
2024 Nisan'da İran-İsrail gerginliği sırasında da Tel Aviv yönetimine desteğini yineledi.
CAIR'DEN SERT TEPKİ: "KABUL EDİLEMEZ"
ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden CAIR, Nobel Komitesi'ne sert tepki göstermişti.
Yapılan açıklamada, Machado'nun "Avrupa faşizmine, Likud Partisine ve Müslüman karşıtlığına verdiği desteği" bırakması istenmişti.
CAIR, Nobel Komitesinin kararını eleştirerek, Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu ifade etmişti.
Açıklamada, "Nobel Barış Ödülü, ırkçılığı ve bağnazlığı destekleyenlere değil, tüm insanlar için adaleti savunanlara verilmelidir." ifadesi yer aldı.