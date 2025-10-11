Nobel Barış Ödülü sahibi Machado: “Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir”

Bu süreçte Machado'nun, iktidara gelmesi halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma sözü verdiği öne sürüldü.

Medyada yer alan iddiaya göre Machado, 2018 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Maduro hükümetini devirmek için BM Güvenlik Konseyine müdahale çağrısı yapmasını istedi.

Machado daha sonra yaptığı açıklamalarda, "Venezuela'yı yönettiğimde İsrail Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyacağım." sözleriyle dikkat çekti.

Anlaşma kapsamında iki parti, politik, sosyal, stratejik ve güvenlik alanlarında ortak çalışma yürütmeyi taahhüt etti.

CAIR'DEN SERT TEPKİ: "KABUL EDİLEMEZ"

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden CAIR, Nobel Komitesi'ne sert tepki göstermişti.

Yapılan açıklamada, Machado'nun "Avrupa faşizmine, Likud Partisine ve Müslüman karşıtlığına verdiği desteği" bırakması istenmişti.

CAIR, Nobel Komitesinin kararını eleştirerek, Gazze soykırımına karşı çıkanlar yerine "Müslüman karşıtı faşizmi ve İsrail'in ırkçı Likud Partisini destekleyen birine" ödül verme kararının "kabul edilemez" olduğu ifade etmişti.

Açıklamada, "Nobel Barış Ödülü, ırkçılığı ve bağnazlığı destekleyenlere değil, tüm insanlar için adaleti savunanlara verilmelidir." ifadesi yer aldı.