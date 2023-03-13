Nobel Edebiyat Ödüllü Japon yazar Kenzaburo hayatını kaybetti

Tokyo Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı eğitimi alan ve 1957'de ilk eseri yayımlanan Kenzaburo Oe, ertesi yıl 23 yaşındayken ülkesinde "Akutagava Edebiyat Ödülü"nü kazandı. Kenzaburo, "şiirsel bir güçle, yaşam ve masalın, günümüz insanının içinde bulunduğu çıkmazın rahatsız edici bir resmini oluşturmak için yoğunlaştığı hayali bir dünya oluşturduğu" değerlendirmesiyle 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ikinci Japon yazar oldu. Kavabata Yasunari de 1968'de Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Japon yazarın rapor niteliğinde kabul edilen, 1965'te yayımlanan "Hiroşima Notları" ve 1970'te yayımlanan "Okinava Notları" eserlerinde savaşın ve nükleer silahların korkunçluğuna dikkati çektiği biliniyor. Aktif yazarlığının yanı sıra sosyal ve siyasi olayların içinde de yer alan Kenzaburo, Japonya'da barışçıl anayasa taraftarlığı ve nükleer güç karşıtı görüşleriyle tanındı.