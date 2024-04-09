Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti

Edinburgh Üniversitesinden yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Higgs'in "kısa bir hastalığın ardından evinde huzur içinde öldüğü" belirtildi.

"DÜNYA HAKKINDA BİLGİLERİMİZİ ZENGİNLEŞTİRDİ"

Edinburgh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Peter Mathieson, Newcastle'da doğan Higgs'in "olağanüstü bir birey, vizyonu ve hayal gücü bizi çevreleyen dünya hakkındaki bilgilerimizi zenginleştiren gerçekten yetenekli bir bilim insanı" olduğunu söyledi.

Higgs, 1964'te parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen "Higgs bozonu" adlı atom altı parçacığı teorisini bulmuştu.

2013 NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Belçikalı fizikçi François Englert ile birbirlerinden bağımsız olarak parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayan Higgs'in 49 yıl önce öne sürdüğü teori, 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamlarınca doğrulanmıştı.

Higgs, bu çalışmasıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi olmuştu.