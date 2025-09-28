Nobel ödüllü Perez’den Netanyahu’nun Arjantin ziyaretine tepki: Mahkemeye başvurdular

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmede bulunan 93 yaşındaki Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel, İsrail'in saldırıları sonucu 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, Gazzelilerin İsrail askerlerince kasten hedef alındığını söyledi.

Perez, Arjantin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini tanıdığını ve kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştiren Perez, "Netanyahu, Devlet Başkanı Milei'nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu'nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM'nin bu konudaki görüşü zaten belli." ifadelerini kullandı.

Perez, Milei'nin İsrail ve ABD ile sıkı müttefiklik içinde olduğuna, bunun demokrasi açısından olumlu tablo oluşturmadığına işaret etti.