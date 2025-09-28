Nobel ödüllü Perez’den Netanyahu’nun Arjantin ziyaretine tepki: Mahkemeye başvurdular
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun olası Arjantin ziyareti öncesi Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri Arjantin federal mahkemesine başvurarak Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının uygulanmasını talep etti.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmede bulunan 93 yaşındaki Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel, İsrail'in saldırıları sonucu 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, Gazzelilerin İsrail askerlerince kasten hedef alındığını söyledi.
Perez, Arjantin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini tanıdığını ve kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.
Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştiren Perez, "Netanyahu, Devlet Başkanı Milei'nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu'nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM'nin bu konudaki görüşü zaten belli." ifadelerini kullandı.
Perez, Milei'nin İsrail ve ABD ile sıkı müttefiklik içinde olduğuna, bunun demokrasi açısından olumlu tablo oluşturmadığına işaret etti.
ABD'NİN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ
ABD'nin tutumunu eleştiren Perez, şöyle konuştu:
"Irak'ın işgalini haklı çıkarmak için yalanlar uydurdular. Ben savaş sırasında Bağdat'ta 12 gün kaldım, oradaki yıkımı, yağmayı, müzelere yapılan hırsızlıkları kendi gözlerimle gördüm. Çocuk hastanesinde tanık olduklarımız ise çok acıydı. Uluslararası ilaç yardımı ulaşmıyor, elektrik de yoktu. Bu deneyimler bize bunun böyle devam edemeyeceğini gösteriyor. Bugün ABD, Birleşmiş Milletler'de (BM) vetosunu kullanarak İsrail'i destekliyor ve bu da çözümün önündeki en büyük engeli oluşturuyor."
Avrupa ülkelerinin Filistin'e yönelik politikalarına değinen Perez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arjantin'i ziyareti sırasında kendisiyle görüştüğünü ve Filistin'i devlet olarak tanıyacağını söylediğini aktardı.
"YAHUDİ TOPLUMU ABD'DE GÜÇLÜDÜR"
Perez, İsrail'in tarih boyunca hiçbir zaman Filistin Devletinin kurulmasını istemediğine dikkati çekti.
"Dünyada Yahudi toplumu güçlüdür, özellikle de kararlarını dayattığı ABD'de." diyen Perez, şöyle konuştu:
"Bu nedenle Filistin Devletinin kurulmasını engellemeye çalışıyor ve topraklarını adım adım ellerinden alıyorlar. Bugün BM, ABD'nin dayatmaları nedeniyle oldukça zayıflamış durumda. BM'nin kendini reforme etmesi ve demokratikleşmesi gerekiyor. Barış için kurulan BM, gelinen noktada hayal kırıklığı yaratıyor ve bu durum son derece tehlikeli."
Perez, BM'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramadığını, aynı şekilde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı da engellemekte aciz kaldığını dile getirdi.