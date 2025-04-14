Nobel ödüllü yazar Llosa hayatını kaybetti

PERULU Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa 89 yaşında yaşamını yitirdi. Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa'nın, babasının Lima'daki evinde hayatını kaybettiğini belirtti. Llosa, kendi isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını kaydetti. Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1936'da Peru'nun Arequipa kentinde doğan ve gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa olan yazar, 2010'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Llosa, romanlarında genellikle Peru'nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işledi.