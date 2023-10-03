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Giriş Tarihi: 3.10.2023 13:32

Nobel Ödülü sahiplerini buldu!

Son dakika haberi: 2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier’in Nobel Fizik Ödülü’nü kazandığı belirtildi.

AA
Nobel Ödülü sahiplerini buldu!

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, "maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.

Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.

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Nobel Ödülü sahiplerini buldu!
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