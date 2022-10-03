Nobel Tıp Ödülü’nü Svante Paabo kazandı

2022 Nobel Ödüllüleri sahiplerini bulmaya başladı. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen program kapsamında Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Nobel Tıp Ödülü'nün kazananını açıkladı. İsveçli bilim adamı Svante Paabo, `insan evrimi` ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Paabo, modern insan genomu ve soyu tükenmiş olan Neandertaller ile Denisovalıları karşılaştıran ve türler arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara öncülük etti.