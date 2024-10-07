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Giriş Tarihi: 8.10.2024

Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu

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Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu
İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı. ABD asıllı Victor Ambros ve Gary Ruvkun, "mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü" alanındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. İkili, gen düzenlemesinde önemli rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülü mikroRNA'yı keşfetti ve bulguları yeni bir gen düzenleme prensibini ortaya çıkardı. Söz konusu çalışma mikroRNA'ların insanlar dâhil çok hücreli organizmalar için gerekli olduğunu, organizmaların gelişip çalışması için de önemli bir role sahip olduğunu gösterdi. Ruvkun, Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olarak görev yaparken Ambros ise Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor.
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Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu
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