Nobelli bilim adamının Epstein’in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İngiliz The Telegraph gazetesinin elde ettiği belgelerde, geçen yıl 97 yaşında hayatını kaybeden Watson'un, Epstein'in New York'taki malikanesinin büyük salonunda, muhtemelen 2010'ların sonuna doğru bir tarihte çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Watson, fotoğrafta 3 kadınla birlikte görülürken, kadınlardan birinin elinde Watson'un bilimsel bir makalesinin bulunması da dikkati çekti.

İngiliz Francis Crick ile DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfettiği için 1962 yılında Nobel ödülü alan Watson'un, Epstein'e yakın isimler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, Watson'un 2007 yılında Afrikalılar hakkında yaptığı "bizim kadar zeki değiller" açıklamasının Epstein tarafından da savunulduğuna yer verildi.

Haberde Epstein'in dil bilimci Noam Chomsky ile konuşmalarında yer alan, "James Watson'ın bazı özel görüşleri kamuoyuna açıklandı ve bu nedenle toplumdan dışlandı. Bazı rahatsız edici gerçekleri kabul etmek gerekebilir." ifadeleri buna kanıt olarak gösterildi.