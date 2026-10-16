Nobel'li Pillay: BM sistemi adaletsiz

Nobel’li Pillay: BM sistemi adaletsiz
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Yargıcı Navanethem Navi Pillay, Anadolu Ajansı'na konuştu. Pillay, ülkesi Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı mücadelede uluslararası toplumun rolüne dikkati çekerek, Filistinlilere yönelik ihlallerin son bulması için de benzer toplumsal baskıya duyulan ihtiyacı vurguladı. Birleşmiş Milletler'de (BM) hükümetlerin baskınlığı ve sivil topluma ayrılan alanın darlığına işaret eden Pillay, "Tabii ki sistem adaletsiz. Birleşmiş Milletler'i kim kontrol ediyor? Üye ülkeler, hükümetler" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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