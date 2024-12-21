Noel pazarına saldıran caninin BBC röportajı ortaya çıktı

Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A, BBC'nin Temmuz 2019'da yayımladığı röportajda, kendisini bir aktivist olarak tanımlıyor ve "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili olarak yardım ettiğini" belirtiyor.

Bunun için bir internet sitesi oluşturduğunu söyleyen Talib A, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki ülkelerde yaşayanların, sığınma talebiyle kendisine ulaştığını anlatıyor.