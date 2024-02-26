Normalleşmeye Dendias gölgesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aralık ayındaki Atina ziyaretiyle yeni bir aşamaya geçti. Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias atmosfere zarar verecek söylemlerde bulundu. Bir dönem dışişleri bakanı olarak da görev alan Dendias, 6 Şubat'ta Türkiye'yi referans alarak, ülkesinin tarihinde görülmemiş bir güçle donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olması ve İHA üretme konusunda ilerlemesi gerektiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla yaptığı 21 Şubat'ta ise "Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz" şeklinde ilginç bir çıkışta bulundu.