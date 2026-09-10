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  • Norveç Başbakanı duyurdu: “Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu”

Norveç Başbakanı duyurdu: “Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu”

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağının dün Moldova'dan kalkış yaptığı sırada neredeyse bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Store, söz konusu olaya ilişkin detayları paylaşmadı.

Norveç Başbakanı duyurdu: Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
İHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağının bulunduğu sırada Moldova hava sahası hedef alındı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağının dün Moldova'dan Norveç'e doğru kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu belirtti.

Norveç Başbakanı duyurdu: Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu

Store, söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı. Zelenskiy, bugün Oslo'da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald'ın cenazesine katıldı. Zelenskiy, cenaze töreninin hemen ardından Norveç'ten ayrıldı.

Norveç Başbakanı duyurdu: Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu

İKİ RUS İHA'SI DÜN MOLDOVA HAVA SAHASINA GİRMİŞTİ


Dün Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri bir boş araziye düşerek yangına neden olurken, diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.

#VLADİMİR ZELENSKİ #NORVEÇ #MOLDOVA

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