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Norveç Başbakanı duyurdu: “Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu”

Norveç Başbakanı duyurdu: “Zelenskiy’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu”

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağının dün Moldova'dan kalkış yaptığı sırada neredeyse bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Store, söz konusu olaya ilişkin detayları paylaşmadı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 00:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağının bulunduğu sırada Moldova hava sahası hedef alındı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçağının dün Moldova'dan Norveç'e doğru kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu belirtti.

Store, söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı. Zelenskiy, bugün Oslo'da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald'ın cenazesine katıldı. Zelenskiy, cenaze töreninin hemen ardından Norveç'ten ayrıldı.