Norveç Başbakanı Store: Rusya’dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. Oturumu için New York'ta bulunan Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile CNN'de yapılan bir panele katıldı.

"RUSYA'NIN HER ZAMAN AVRUPALILARA BASKI YAPMA KONULARINDA BİR ÇIKARI OLMUŞTUR"

Rusya'nın Avrupa'yı bölmeye çalıştığını savunan Store, "Bence Rusya'nın her zaman Ukrayna'yı destekleyen Avrupalılara baskı yapma, bölme ve belirsizlik oluşturma konularında bir çıkarı olmuştur." dedi.

Store, Norveçlilere endişe edilmesi gereken bir durum olmadığı mesajını göndererek, "Ancak Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu tehditler her ne kadar Rusya'ya yakın ülkeler tarafından dile getirilse de bunları hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan gelen baskı ve belirsizlik durumlarına karşı hep beraber çalışılması gerektiğine işaret eden Store, NATO'ya üye ülkelerin de birbirine bağlı hareket ettiğini söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör