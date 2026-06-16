Norveç prensesinin oğluna 4 yıl hapis cezası
Norveç Veliaht Prensesi Mette Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, iki ayrı tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oslo'da yedi hafta süren davada Hoiby'nin uyuşturucu bağımlılığı ve 800'ü aşkın dijital mesaj delil olarak mahkemeye sunuldu. Tecavüz suçundan 4 ayrı vakanın ikisinden berat eden Hoiby mahkeme kararını cezaevi koğuşundan izledi. Mette Marit'in ABD'li milyarder ve çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'la ilişkisini sürdürmesi ve oğlunun davası hanedanın imajını derinden sarstı. Savcılık Hoiby için 7 yıl 7 ay hapis istemişti.