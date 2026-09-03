Norveç, Rusya’ya ait bir gemiye el koydu
Norveçli yetkililer, ülkenin Svalbard Takımadaları’ndaki Rusya tarafından işletilen Barentsburg madencilik yerleşkesinde Rusya’ya ait ticari keşif ve yolcu gemisine el koydu. Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz, müdahalenin Rusya’nın uluslararası tahkim kararından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Norveçli yetkililer, Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz'ın talebi üzerine Rusya'ya ait bir gemiye el koydu. Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait "Professor Molchanov" adlı ticari keşif ve yolcu gemisine, Norveç'in Svalbard Takımadaları'ndaki Rusya tarafından işletilen madencilik yerleşkesi Barentsburg'da el konulduğu bildirildi.
Naftogaz Başkanı Sergii Fedorenko, "Rusya, uluslararası bir tahkim kararına uymayı reddederek sorumluluktan kaçamaz. Naftogaz ve diğer Naftogaz Grubu şirketlerine hükmedilen tazminat ödenene kadar dünya genelindeki Rus varlıklarını takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Naftogaz, Rus varlıklarının dondurulduğu ABD, Fransa, İngiltere ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerdeki yargı makamlarıyla tahkim kararının uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Öte yandan Rusya ise sürece itiraz ederek, müdahaleye ilişkin taraflarına herhangi bir bildirim yapılmadığını savundu.