Norveç, Rusya’ya ait bir gemiye el koydu

Norveç basınında yer alan haberlerde, geminin son zamanlarda Rusya'nın Murmansk kenti ile Barentsburg arasında seferler gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca, 43 yıl önce okyanus araştırma gemisi olarak inşa edilen geminin daha sonra ticari keşif ve yolcu seferlerinde kullanılmaya başlandığı belirtildi.



RUSYA, KIRIM'DA NAFTOGAZ VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU

Lahey'deki bir tahkim heyeti, Nisan 2023'te Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından el koyduğu Naftogaz varlıkları için Ukrayna şirketine 4,22 milyar dolar ve buna ek olarak faiz ile hukuki masrafları ödemesine hükmetti. Moskova ise söz konusu ödemeyi henüz gerçekleştirmedi.

Naftogaz, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında şirketin bölgedeki varlıklarına el koyması nedeniyle 2016'dan bu yana Rusya'ya karşı hukuki süreç yürütüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör