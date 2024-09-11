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Giriş Tarihi: 12.9.2024

Norveç, silah ambargosunu kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı" dedi. Öte yandan İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için sabırsızlandığını söyledi.
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Norveç, silah ambargosunu kaldırdı
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