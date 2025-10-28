Norveçli doktor Gilbert Gazze’deki soykırıma sessiz kalmadı: Bu suçu durduracağız

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Norveçli doktor Gilbert, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gilbert, Gazze Mahkemesinin "İsrail'in Gazze'deki halka soykırım uyguladığı" yönündeki kararına ilişkin, "Dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi kadın ve erkek için, Gazze'deki soykırımı durdurmak adına daha fazlasını, çok daha fazlasını yapmaları gerektiğine dair çok ama çok güçlü bir mesaj vermiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Gazze'de doktorluk yapan aktivist Gilbert, İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'de sağlık çalışanları dahil sivilleri hedef aldığına işaret ederek, "Bu insanlığın sonu değil, ama hepimize karşı, ABD başta olmak üzere özellikle buna (soykırıma) izin verenler için bir tehdittir." dedi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın "insanlığa karşı bir saldırı" olduğuna dikkati çeken Gilbert, "Biz buna izin vermezsek, bu insanlığın sonu değil. Mahkeme bu yüzden önemli. Çünkü sivil toplum bunu kabul etmediğini söylüyor." diye konuştu.

Gilbert, İsrail'in saldırganlığının insanlığa karşı tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Buna izin verirsek sıradaki kim olacak? Türkiye mi, Norveç mi, Lübnan mı?" dedi.