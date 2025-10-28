Norveçli doktor Gilbert Gazze’deki soykırıma sessiz kalmadı: Bu suçu durduracağız
Gazze Şeridi'nde görev yapan Norveçli acil tıp profesörü Mads Gilbert, soykırıma sessiz kalınmasının "insanlığın sonu" anlamına geleceğini belirterek, "Gazze'deki soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini" ifade etti.
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Norveçli doktor Gilbert, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
Gilbert, Gazze Mahkemesinin "İsrail'in Gazze'deki halka soykırım uyguladığı" yönündeki kararına ilişkin, "Dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi kadın ve erkek için, Gazze'deki soykırımı durdurmak adına daha fazlasını, çok daha fazlasını yapmaları gerektiğine dair çok ama çok güçlü bir mesaj vermiştir." ifadelerini kullandı.
Daha önce Gazze'de doktorluk yapan aktivist Gilbert, İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'de sağlık çalışanları dahil sivilleri hedef aldığına işaret ederek, "Bu insanlığın sonu değil, ama hepimize karşı, ABD başta olmak üzere özellikle buna (soykırıma) izin verenler için bir tehdittir." dedi.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın "insanlığa karşı bir saldırı" olduğuna dikkati çeken Gilbert, "Biz buna izin vermezsek, bu insanlığın sonu değil. Mahkeme bu yüzden önemli. Çünkü sivil toplum bunu kabul etmediğini söylüyor." diye konuştu.
Gilbert, İsrail'in saldırganlığının insanlığa karşı tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Buna izin verirsek sıradaki kim olacak? Türkiye mi, Norveç mi, Lübnan mı?" dedi.
"SESSİZ KALIRSAK İNSANLIĞIN SONU OLUR"
Gazze'de görev yaptığı dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara dikkati çeken Gilbert, İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü soykırımda 1700'den fazla doktor ve hemşire dahil sağlık çalışanını ve en az 3 bin 500 insani yardım çalışanını öldürdüğünü vurguladı.
Gilbert, "Bu katliamların devam etmesine izin verilmesi insanlığa karşı bir utançtır. Ancak bu insanlığın sonu değil. Eğer biz sessiz kalırsak, işte o zaman insanlığın sonu olur." ifadelerini kullandı.
Gazze Mahkemesinin önemine vurgu yapan Gilbert, bu girişimin devletler değil, sivil toplumun vicdanı tarafından başlatıldığını belirterek, "Bu mahkeme, sivil toplumun İsrail'e, ABD'ye, Avrupa'ya ve tüm işgal destekçilerine karşı açık bir mesajıdır: Bu suçu durduracağız." dedi.
"GAZZE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ YENİDEN İNŞA EDİLMELİ"
Gazze'de sağlık altyapısının büyük oranda yıkıldığına işaret eden Gilbert, yeniden inşa sürecinde sağlık sisteminin dış müdahalelerle değil, Filistinli sağlık çalışanları tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.
"Gazze boş değil, hâlâ yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor." diyen Gilbert, bölgede yaklaşık 10-15 hastanenin sınırlı kapasiteyle hizmet verebildiğini aktardı.
Uluslararası kuruluşların Gazze'deki sağlık sistemini kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkan Gilbert, "Her gün ameliyat yapan, aç çocukları beslemeye çalışan, kalp hastalarını tedavi eden binlerce Filistinli sağlık çalışanı var. Gazze'nin geleceği onların ellerinde. Filistin'in geleceği de sağlık sistemi de Filistin halkının elinde olmalı." şeklinde konuştu.