Norveç’te ABD Büyükelçiliği’ndeki patlamada yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

ÜÇ KARDEŞ VE ANNELERİ GÖZALTINDA

Norveç basınında yer alan haberlere göre, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önce üç kardeş gözaltına alındı. Daha sonra şüphelilerin annesinin de gözaltına alındığı bildirildi.

EN KÜÇÜK KARDEŞ SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan kardeşlerden en küçüğünün suçlamaları kabul ettiği ifade edildi. Diğer kardeşlerin ise serbest bırakılmayı talep ettiği aktarıldı.

NRK, gözaltına alınan 4 kişinin bugün mahkemeye çıkacağını ve terör saldırısı düzenlemek suçundan tutuklu yargılanmalarının talep edileceğini kaydetti.

Bu arada, 8 Mart'taki patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığı belirtilmiş, ölü ya da yaralı olmadığı ifade edilmişti.