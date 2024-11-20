Norveç’te büyük skandal: Kraliyet Ailesi cinsel saldırı vakasına karıştı

Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alındı.
Oslo polisinden salı günü yapılan açıklamada, Hoiby'nin Oslo'da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlandığını söyledi.
Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.
Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin "zor günler geçirdiğini" söyledi.
BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR
Hoiby ayrıca dört başka mağdura karşı suç işlediği iddiasıyla soruşturuluyor.
Hoiby, pazartesi günü gözaltına alındığı sırada ayrı bir olaydan mağdur olan bir başka kişiyle birlikte görüldü. Polis, suçlamaların aynı mağdura yönelik "kötü muamele" ve "uzaklaştırma kararının ihlalini" de kapsayacak şekilde genişletildiğini aktardı. Polis ayrıca, Hoiby'nin sürücü belgesi olmadan araç kullanmasından dolayı da tutanak tutulduğunu belirtti.
Kraliyet sarayından gözaltı olayıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Veliaht prens ve eşinin yaşadığı yere yakın olan Skaugum'daki Hoiby'nin evi de polis tarafından arandı.
Hoiby daha önce de eski kız arkadaşları Julianne Snekkestad ve Nora Haukland'a karşı istismarda bulunmak ve bir adamı tehdit etmekle suçlanmıştı.