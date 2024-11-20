Norveç’te büyük skandal: Kraliyet Ailesi cinsel saldırı vakasına karıştı

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Hoiby ayrıca dört başka mağdura karşı suç işlediği iddiasıyla soruşturuluyor.

Hoiby, pazartesi günü gözaltına alındığı sırada ayrı bir olaydan mağdur olan bir başka kişiyle birlikte görüldü. Polis, suçlamaların aynı mağdura yönelik "kötü muamele" ve "uzaklaştırma kararının ihlalini" de kapsayacak şekilde genişletildiğini aktardı. Polis ayrıca, Hoiby'nin sürücü belgesi olmadan araç kullanmasından dolayı da tutanak tutulduğunu belirtti.

Kraliyet sarayından gözaltı olayıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Veliaht prens ve eşinin yaşadığı yere yakın olan Skaugum'daki Hoiby'nin evi de polis tarafından arandı.

Hoiby daha önce de eski kız arkadaşları Julianne Snekkestad ve Nora Haukland'a karşı istismarda bulunmak ve bir adamı tehdit etmekle suçlanmıştı.