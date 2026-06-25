Norveç’te okullarda yapay zekâya engel
Teknolojinin eğitimdeki yeri tartışılmaya devam ederken Norveç, ilkokul öğrencilerinin yapay zekâ programlarına ulaşımını engelledi. Norveç Eğitim Bakanlığı, "Önce temel beceriler öğrenilsin" açıklaması yaparak okuma-yazma ve matematik becerilerinin edinilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkede yetkililer, lise öğrencilerinin kariyer ve öğrenim hayatlarına hazırlanabilmeleri için yapay zekâyı nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi planlıyor. Yaz aylarından sonra kısıtlamalara başlanacağı Norveç'te, ilerleyen süreçte daha büyük yaşlardaki öğrenciler de kapsam içine alınacak.