Norveç'te seçimlerden iktidar zaferle çıktı

Norveç’te bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerini Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisi yüzde 28,1 oy oranı ile önde tamamladı. Sonuçlara göre İşçi Partisi öncülüğündeki merkez-sol ittifakı 169 üyeli ulusal mecliste 88 sandalyeye ulaştı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 04:55

Nüfusu yaklaşık 5,6 milyon olan ve yaklaşık 4,3 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı olduğu genel seçimde halk, 169 üyeli ulusal meclis Storting'in yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oyların yüzde 95'inden fazlasının sayılmasıyla birlikte Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisi'nin (Ap) oy oranı yüzde 28,1 oldu. Sonuçlara göre İşçi Partisi öncülüğünde ve Kızıl Parti (R), Sosyalist Sol Parti (SV), Yeşiller (MDG) ve Merkez Parti'nin (Sp) dahil olduğu merkez-sol ittifakının mecliste ulaştığı sandalye sayısı ise 88 oldu.

NATO üyesi İskandinav ülkesi Norveç'te 98 yıldır parlamento seçimlerini ilk sırada tamamlayan İşçi Partisi öncülüğündeki merkez-sol ittifakı, 169 üyeli mecliste çoğunluğu elde etmek için gerekli olan 85 sandalye barajını aşarken, İlerleme Partisi (FrP) ve Muhafazakar Parti (H) öncülüğündeki merkez-sağ ittifakının sandalye sayısı ise 81 oldu. İlk sonuçlara göre İşçi Partisi'ni yüzde 24,2 oranında oy alan İlerleme Partisi (FrP) izledi. Muhafazakar Parti (H) yüzde 14,5 oranında oyla üçüncü, Merkez Parti (Sp) yüzde 5,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Sonuçlara göre Sosyalist Sol Parti (SV) yüzde 5,4, Kızıl Parti (R) yüzde 5,3, Yeşiller (MDG) yüzde 4,5, Hristiyan Demokrat Parti (KrF) yüzde 4,3 ve Liberal Parti (V) yüzde 3,6 oranında oy aldı.