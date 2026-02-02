Haberler

Norveç’te Veliaht Prenses’in oğlu gözaltına alındı

Norveç’te polis, Veliaht Prenses Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby'i, dört kadına tecavüz suçlamasıyla yargılanacağı davanın başlamasına günler kala saldırı, tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal şüphesiyle gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 22:58

Norveç'in gelecekteki kraliçesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dört kadına tecavüz suçlamasıyla yargılanacağı davanın başlamasına günler kala polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Oslo polisi, Marius Borg Hoiby'nin pazar akşamı gözaltına alındığını teyit edebilir. Kendisinin yaralamaya neden olma, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal suçlarını işlediğinden şüphelenilmektedir" denildi. Açıklamada, ayrıca Veliaht Prensesin Norveç tahtının varisi olan eşi Veliaht Prens Haakon ile evliliğinden önceki ilişkisinden olan Hoiby'nin "yeniden suç işleme riski" gerekçesiyle dört hafta süreyle tutuklu yargılanmasının talep edildiği belirtildi.

29 yaşındaki Hoiby, yarın Oslo Bölge Mahkemesi'nde aralarında dört kadına tecavüz, şiddet uygulama ve eski kız arkadaşlarına saldırının da bulunduğu 38 suçlama ile yargılanmaya başlanacak. Hoiby, daha önce kendisine yöneltilen bazı küçük suçlamaları kabul etmiş, ancak ciddi suçlamaları reddetmişti. Eski kız arkadaşlarının kendisinden davacı oldukları Hoiby aleyhinde uzaklaştırma emirleri bulunuyor. Norveç Kraliyet ailesini sarsan ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği davanın 19 Mart tarihine kadar sürmesi öngörülüyor. Davada Hoiby, suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.