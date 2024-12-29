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Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:00

Norveç’te yürekleri ağza getiren kaza: Yolcu uçağı pistten çıktı

Dünya Güney Kore’deki uçak kazasına kilitlenmişken, Norveç’te bir başka facianın eşiğinden dönüldü. Hollanda’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

AA
Norveç’te yürekleri ağza getiren kaza: Yolcu uçağı pistten çıktı

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

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Norveç’te yürekleri ağza getiren kaza: Yolcu uçağı pistten çıktı
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