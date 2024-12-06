Notre Dame Katedrali küllerinden doğdu

Temeli 1162'de atılan ve tamamlanması 3 asır süren Fransa'daki Notre Dame Katedrali, ülkenin en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında yer alıyor. 15 Nisan 2019'da çıkış nedeni hâlâ belirlenemeyen yangında, kulesi ve tonozlarının bir kısmı yıkıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangından hemen sonra Notre Dame'ı 5 yıl içerisinde tamamen onaracaklarının sözünü vererek "Notre Dame'ı yeniden inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu. Katedrali eski haline getirmek için yapılan çalışmalar iki ayrı süreçten geçti. İlk olarak Nisan 2019-Eylül 2021 tarihlerinde yapıtın zarar gören kısımlarının 250 farklı firma bünyesindeki 2 binden fazla işçinin çalıştığı devasa restorasyonunda, ülkenin dört bir yanından getirilen 2 binden fazla meşe ağacı kullanıldı. Çalışmaları tamamlanan katedralin açılışı için bu ay farklı etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda bugün açılış töreni yapılacak ve yerel saatle 21.00'den itibaren tarihi yapıyı onaranlar adına bir konser verilecek. Katedral kapılarını yarın ziyaretçilere açacak.