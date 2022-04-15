Nükleer füzelerden sonra sırada siber saldırı mı var? 615 milyon dolarlık kripto para soygununda Kuzey Kore izleri

ABD, video oyunu Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network'ten yapılan 615 milyon dolar değerindeki kripto para soygununu, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ile ilişkilendirdi. BBC'nin haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaptığı açıklamada, soruşturmalar sonucunda 615 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının, Kuzey Koreli hacker grupları "Lazarus" ve "APT38" ile ilişkili olduğunu doğruladı.

HACKER GRUBU İLK 2014 YILINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Söz konusu saldırı, merkezi olmayan finans alanında bu zamana kadar yapılan en büyük soygunlardan biri olarak gösteriliyor. Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, 2014'te, film ve televizyon programlarının yapımcılığını, ticaretini ve dağıtımcılığını yapan Amerikan eğlence şirketi Sony Pictures Entertainment Inc'ye yaptığı siber saldırıyla adını duyurmuştu.