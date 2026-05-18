Nükleer santrale İHA ile saldırı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangında herhangi bir yaralanman yaşanmadı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadı. İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.