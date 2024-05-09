Nükleer savaş gölgesinde Zafer Günü kutlamaları

Rusya, her yıl olduğu gibi dün İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutladı. Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de 8 Mayıs'ta; Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Dün Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Savaşa her zaman hazırız" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise "Rakiplerimizi, tırmandırdıkları tansiyonun bizi nükleer caydırıcılık önlemlerimizi güçlendirmek anlamına gelecek adımlar atma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyoruz" dedi. Putin de Rus ordusunun gerçekleştireceği nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurguladı.