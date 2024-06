Nusayrat katliamının tanıkları vahşeti anlattı: Kıyamet günü gibiydi!

"KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ GİBİYDİ"

Umm İslam, "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı." dedi. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Filistinli kadın, şöyle konuştu:"Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı."