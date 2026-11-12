Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...

Nvidia'nın kurucu ortaklarından Jensen Huang, başkanlık ve CEO'luk görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Şirketin geçici CEO'su Colette Kress olurken, istifa haberinin ardından Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 geriledi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...
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Nvidia'da önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Şirket, kurucu ortaklarından Jensen Huang'ın başkanlık ve CEO'luk görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kalıcı bir CEO belirlenene kadar Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'in geçici olarak şirketin yönetimini üstleneceği açıklandı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Huang'ın görevinden ayrıldığının duyurulması, Nvidia hisselerinde sert düşüşe yol açtı. Şirketin hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 değer kaybederek yatırımcıların dikkatini çekti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...

33 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Yaklaşık 33 yıl önce Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer alan Jensen Huang, yapay zeka sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan ve piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan teknoloji devinin liderliğini bırakmış oldu.

Öte yandan şirketin gündeminde Huang'ın özel ilişkilerine yönelik başlatılan bir soruşturma da bulunuyordu. İddialara göre soruşturma, istihbarat servislerinin Çin adına casusluk yaptığını öne sürdüğü bir iş insanıyla Huang arasındaki bağlantılara odaklandı.

Huang, soruşturma sürecinde eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederken incelemeye destek verdiğini ve ABD'nin ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

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Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...

JENSEN HUANG HAKKINDAKİ YASAK AŞK İDDİASI

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddia edilmişti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...

"EŞİME SADIK KALMADIM"

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." demişti.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri, 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybederek günü 178,67 dolardan tamamlamıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #YAPAY ZEKA #NVİDİA

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