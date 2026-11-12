Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti! Yasak aşk ve casusluk iddiaları...

Nvidia 'da önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Şirket, kurucu ortaklarından Jensen Huang'ın başkanlık ve CEO'luk görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Kalıcı bir CEO belirlenene kadar Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'in geçici olarak şirketin yönetimini üstleneceği açıklandı.

33 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Yaklaşık 33 yıl önce Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer alan Jensen Huang, yapay zeka sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan ve piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan teknoloji devinin liderliğini bırakmış oldu.

Öte yandan şirketin gündeminde Huang'ın özel ilişkilerine yönelik başlatılan bir soruşturma da bulunuyordu. İddialara göre soruşturma, istihbarat servislerinin Çin adına casusluk yaptığını öne sürdüğü bir iş insanıyla Huang arasındaki bağlantılara odaklandı.

Huang, soruşturma sürecinde eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederken incelemeye destek verdiğini ve ABD'nin ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi.