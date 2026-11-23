The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin istihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan ismi paylaşılmayan kaynaklar, ABD'de Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Çinli iş insanı Alice Huang'a ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, Alice Huang'ın, 2025'in ikinci çeyreğinden bu yılın sonbahar aylarına kadar Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığından bir yetkiliyle iletişimde olduğunu iddia etti.

Alice Huang'ın Çinli yetkiliyle iletişimde olduğu sürenin, çip üreticisi Nvidia'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile ilişki yaşadığı dönemin bir kısmına denk geldiğini ileri süren kaynaklar, istihbarat yetkililerinin Jensen Huang'ın casusluk faaliyetlerinin hedefi olduğunu değerlendirdiğini aktardı.

Kaynaklar, Alice Huang'ın iş ortağı ve bazen de eşi olarak tanıtılan Kang Wei'nin de aynı Çin istihbarat birimi için çalıştığını öne sürdü.

Ayrıca bu kaynaklar, ABD'li istihbarat yetkililerinin, Huang ve Kang'ın, Singapur merkezli Megaspeed firması gibi Nvidia çiplerinin Çin'e götürülmesine yol açtığı düşünülen Güneydoğu Asya merkezli firmalardaki rolünü araştırdığını belirtti.