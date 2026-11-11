Nvidia’da casusluk krizi büyüyor: ABD Ticaret Bakanı gizli notla uyarıldı

Kaynaklar, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e, Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ilişki hakkında uyarıda bulunan gizli bilgi notu gönderildiğini öne sürdü.

Axios'un, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nvidia 'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile ilişkisi ortaya çıkan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına çalıştığı iddiaları ele alındı.

NVIDIA CEO'SUNU SARSAN CASUSLUK İDDİASI

The New York Times (NYT) gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade ederek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirtmişti.

Pekin yönetimi, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetmiş, bunları Çin'e karşı "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.