NYT: ABD, Rusya’ya karşı yeni strateji arayışında

New York Times'ın ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, iki ülke askeri yetkililerinin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yaptıkları görüşmelerde savaşa ilişkin gelecek sene uygulanmak üzere bir plan oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Habere göre, yetkililer, söz konusu arayışın sebebinin, Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerini yeniden kazanmak için aylardır devam eden karşı saldırılarının etkili olmaması olduğunu aktardı.

Rusya'nın gücünü artırdığının altını çizen ABD'li yetkililer, bu ülkenin "daha fazla asker, mühimmat, füze ve çoğu İran tarafından tedarik edilen savaş dronlarına" sahip olduğunu ifade etti.

ABD'nin askeri tavsiye için Ukrayna'ya önemli bir general yolladığı belirtilirken, iki ülkenin askeri yetkilileri stratejiye ilişkin detayları Almanya'nın Wiesbaden şehrinde yapılacak görüşmeler sonucu netleştirmeyi umduklarını kaydetti.