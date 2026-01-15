NYT: ABD’nin İran’a olası saldırısı günler sonra gelebilir

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da günlerdir süren protestoların ardından askeri müdahale seçeneklerini değerlendirmeye aldı. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın komutanlar tarafından sunulan planları göz ardı etmediğini aktardı.

HEDEFTE NÜKLEER VE FÜZE PROGRAMI VAR

Yetkililer, Pentagon'un Trump'a geniş bir askeri seçenek yelpazesi sunduğunu belirterek, olası hedefler arasında İran'ın nükleer programı ve balistik füze sistemlerinin bulunduğunu ifade etti. Ancak siber saldırılar ile güvenlik güçlerine yönelik sınırlı ve ölümcül operasyonların daha yüksek ihtimal olarak öne çıktığı kaydedildi.

SALDIRI KARARI TAHRAN'IN ADIMLARINA BAĞLI

ABD'li yetkililer, saldırı emrinin İran'ın atacağı sonraki adımlara göre şekilleneceğini vurguladı. Uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarının olası ikinci saldırı ihtimali nedeniyle alarma geçirildiği, ancak bu durumun dün itibarıyla askıya alındığı belirtildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME ENDİŞESİ

Haberde, herhangi bir saldırının İran'dan güçlü bir misillemeye yol açabileceği uyarısına yer verildi. ABD istihbaratına göre İran'ın karşılık olarak Katar'daki ABD üssü başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta konuşlu Amerikan güçlerini hedef alabileceği ifade edildi.

NYT, Trump'ın saldırı kararı alması durumunda ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerinin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Pentagon kaynakları, Orta Doğu'da bir uçak gemisi, füze fırlatma kapasitesine sahip üç muhrip ve en az bir denizaltının görev yaptığını, bunlardan birinin Kızıldeniz'de bulunduğunu aktardı.

TRUMP: SÜRECİ İZLEYECEĞİZ

Trump, dün Beyaz Saray'daki bir imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığı sorusuna, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." yanıtını vermişti.