NYT'den çarpıcı iddia: Pakistan eski ABD üssünü vurdu!

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Pakistan’ın eskiden ABD’ye ait olan Bagram Hava Üssü’nü vurduğu iddi edildi. Söz konusu saldırıda iki büyük deponun tamamen yıkıldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 17:46

NYT'nin elde ettiği uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, Pakistan'ın 1 Mart'ta Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı düzenlediği ve üste bulunan en az bir uçak hangarı ile iki büyük deponun saldırıda tamamen yıkıldığı öne sürüldü. Üssün bulunduğu Bagram kasabasında yaşayan 4 kişi de yerel saatle sabah 06.00'da iki patlama sesi duyduğunu aktardı. Afganistan yönetiminin 1 Mart'taki açıklamasında ise Pakistan'ın Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı girişiminin engellendiği belirtilmişti. ABD'de Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı bırakarak Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise selefi Biden'ın ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü terk etmesini sıklıkla sert ifadelerle eleştirmişti.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı. Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti. Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.