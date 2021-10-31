ABD
'DE, film setinde elindeki silahtan çıkan mermiyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins
'in ölümüne yol açan ünlü oyuncu Alec Baldwin
, ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Olaydan sonra üzüntülerini dile getirdiği bir sosyal medya açıklaması yapan Baldwin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baldwin, "Sante Fe
polisinin emri gereği soruşturmayla ilgili hiçbir soruya cevap veremiyorum. Bir kadının ölümüyle ilgili devam eden bir soruşturma bu. O, benim arkadaşımdı" diye konuştu. "Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" diyen Baldwin, yaşanan trajediyi "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde anlattı.