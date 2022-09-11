O gemi ‘Mavi Marmara’ çıktı

Son günlerde peş peşe gerilimi tırmandıran düşmanca hamlelerde bulunan Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerine devam ediyor. Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, önceki gün korsanlığa soyunarak Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye gitmesi üzerine Yunan birimleri bölgeyi süratle terk etti. Yunan unsurlarının ateş açtığı Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisinin önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı. Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, Somali'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir tersaneye gitmek üzere seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenliğinin aniden üzerlerine geldiğini, kendilerini durmaya zorladıklarını söyledi. Durmayınca ateş ettiklerini belirten Oluc, "Bizim Türk botlarının hareket ettiğini gördüklerinde bölgeyi terk ettiler. Bizi takip etmeyi bıraktılar" dedi. Gelenlerin neden şüphelendiklerine anlam veremediklerini ifade eden Oluc, "Anons edebilirlerdi. Gemiyi durdurmanın bir usulü var, kuralı kaidesi var" şeklinde konuştu. "Geminin hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar" diyen Oluc, "Geminin pervanesine halat attılar. Bu basit bir şey değil" ifadelerini kullandı.ADANIN 11 deniz mili güneybatısında yaşanan olay sonrası 18 kişiden oluşan mürettebatla Çanakkale Boğazı'ndaki Karanlık Liman bölgesinde demirleyen gemiyle ilgili adli ve idari işlemler tamamlandı. Somali'den bakım için yola çıktığı bildirilen Ro-Ro gemisi "Anatolian", Çanakkale Liman Başkanlığı'nın seyir izni vermesinin ardından demir alıp yeniden seyrine başladı. Geminin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tersanede bakıma alınacağı belirtildi. 18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.