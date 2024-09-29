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Giriş Tarihi: 29.9.2024 11:39

O slogandan korktular: Kullananlar vatandaşlık alamayacak

Almanya şoke edici bir yönetmelik hazırladı. Filistin’i destekleyici slogan atanların vatandaşlığa alınmayacağı aktarıldı.

AA
O slogandan korktular: Kullananlar vatandaşlık alamayacak

Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.

ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN KULLANILIYORDU

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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O slogandan korktular: Kullananlar vatandaşlık alamayacak
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