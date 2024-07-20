O ülkeden çarpıcı karar: Soykırımcı Netanyahu artık ‘resmen’ terörist!

Filistin hükümetinin gerekli düzenlemeleri yapması halinde yaralı Filistinlilerin tedavileri için Pakistan'a getirileceğini belirten Sanaullah, ülkedeki okul ve hastanelerin Filistinlilere eğitim ve tıbbi imkanlar sağlamak üzere açık olduğunu da kaydetti.

"NETANYAHU BİR TERÖRİST VE SAVAŞ SUÇLARININ FAİLİDİR"

Sanaullah, İsrail'i "terörist devlet" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da uluslararası yasalara göre savaş suçlusu olarak tanımlayarak, Pakistan'ın Filistinlilere yardım etmek ve İsrail'i kınamak için mümkün olan her yolu kullanacağını aktardı.

Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Sanaullah, "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir." ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.