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Giriş Tarihi: 11.5.2022 11:35 Son Güncelleme: 11.5.2022 11:41

O yaş grubuna TikTok'ta canlı yayın yasağı: Bir ülke harekete geçti...

O yaş grubuna TikTok’ta canlı yayın yasağı: Bir ülke harekete geçti...

Çin TikTok'ta belirli yaş gruplarına sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yasağı getiriyor. Gençlerin internet ortamında korunmasını amaçlayan kararda ebeveyn şartı ise dikkat çekti.

Sosyal medya platformu TikTok için Çin2den flaş bir hamle geldi. Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi ve Siber Uzay İdaresi, reşit olmayanların canlı yayın yapmasını yasakladı.

YENİ KARARLAR

South China Morning Post'taki habere göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi ve Siber Uzay İdaresi, reşit olmayan kullanıcıları siber ortamda korumayı amaçlayan yeni kararları yayımladı.

EBEVEYN ŞARTI

Karara göre, 16 yaşın altındakilerin internette canlı yayın yapmaları yasaklanırken 16-18 yaş aralığındakiler içinse canlı yayına ebeveyn izni şartı getirildi.

BAHŞİŞ DÜZENLEMESİ

Yeni kurallarla çevrim içi bahşişlerde de düzenleme yapıldı. İnternet platformlarının, gerçek isimle kayıt zorunluluğu getirmesi istenirken, reşit olmayanların hediye, nakit yükleme, çevrim içi ödeme gibi yöntemlerle bahşiş göndermeleri yasaklandı.

Kurallara uyulmaması halinde platformlara yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Ayrıca, teknoloji firmalarına, ülkede yürürlüğe giren "genç modu" uygulamasını geliştirmeleri çağrısı yapıldı.

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O yaş grubuna TikTok'ta canlı yayın yasağı: Bir ülke harekete geçti...
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