’Ocak Trajedisi’ sona erdi! Kazakistan yeniden doğuyor

GELECEKTE BENZER OLAYLAR ENGELLENMEYE ÇALIŞILACAK

Kuşkumbayev, barışçıl protestolara neden olan sosyoekonomik sorunların bazı gruplar tarafından kullanıldığına dikkati çekerek yeni oluşturulan Kazak hükümetinin ana görevinin gelecekte benzer olayların yaşanmasını engellemek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in duyurduğu "Yeni Kazakistan" politikasının tesadüf olmadığına işaret eden Kuşkumbayev, "Bu, iktidar ile halk arasındaki yeni bir ilişki modelidir. Yani yeni isimlerin ortaya çıkması, meritokrasi dediğimiz adalet ilkesine dayalı yönetim sisteminin oluşturulması, ekonomide tekelin ortadan kaldırılması demektir. Başta ekonomik olmak üzere yıllardır çözülmemiş ve birikmiş toplumsal sorunlara yönelik yeni siyasi reformların gündemde olacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşkumbayev, bunun yanı sıra söz konusu politikanın ülkedeki yeni siyasi sistemin habercisi olduğunu da kaydederek "Nazarbayev döneminin geride kaldığı anlaşıldı. Bunu kendisi emekli olduğunu belirterek açıkladı. İktidardaki transit sona erdi. 2022 itibarıyla Cumhurbaşkanı Tokayev'in iktidarı tamamen eline aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.