Öfkeli İsrailliler sokağa indi: Katil Netanyahu

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ederken öfkeli İsrailliler sokaklara indi. Yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna yürüdü. Göstericiler, Hamas tarafından Gazze'de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu. Göstericiler, "Bibi bir katildir" sloganları attı. Olay yerinde atlı birlikler ve zırhlı araçlarla önlem alan polis ile barikatları aşmaya çalışan göstericiler arasında arbede çıktı. 3 gösterici gözaltına alındı. Öte yandan, Tel Aviv, ateşkes çağrısı yapan bir grubun protestosuna, çevredekilerin sözlü sataşmaları nedeniyle zaman zaman tansiyonun yükseldiği gerginliklere sahne oluyor. Ayrıca, Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin uluslararası arenadaki durumu ile ilgili "Artık dünya kamuoyu bizimle değil" dedi.