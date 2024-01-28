Öfkeli yolcu uçağın kanadına çıktı

Meksika'da saatlerce uçakta bekletilen yolcu kızıp kanada çıktı. Guatemala'ya giden AeroMexico uçağını Mexico City Uluslararası Havaalanı'nda park halinde dört saat bekletildi. Saatlerce bekletildiği için öfkelenen bir adam uçağın acil çıkış kapısını açtı ve kanada yürüdü. Adam, polis tarafından tutuklandı. Ancak diğer yolcular yazılı bir açıklama yaparak adama destek verdi. Havayolu şirketinin kendilerini saatlerce havalandırma ve su olmadan uçağın içinde beklettiğini belirten yolcular, adamın herkesin desteği ile bu hareketi gerçekleştirdiğini belirtti.