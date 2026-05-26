Oğlunun saçına gizli kamera yerleştirdi! Okuldaki kötü muamele böyle ortaya çıktı

Kayıtları izleyen anne, oğlunun okul personeli tarafından sıkıştırıldığını ve kötü muameleye maruz bırakıldığını gördü.

CBS News'un haberine göre anne Lee, okul yönetiminden oğlunun davranışlarına ilişkin şikayetler gelmesi üzerine durumdan şüphelendi ve 10 yaşındaki oğlunun saçına gizli kamera yerleştirdi.

ABD'de bir annenin, konuşamayan otistik oğluna okulda kötü davranıldığını ortaya çıkarmak için başvurduğu yöntem ülke gündemine oturdu. Kentucky eyaletinde yaşayan Tiphanee Lee, 10 yaşındaki oğlunun saçına gizli kamera yerleştirerek okulda yaşananları kayıt altına aldı.

EL ÇIRPMA SESLERİ KAYDA GEÇTİ

Görüntülerde çocuğun bir okul görevlisi tarafından sert şekilde azarlandığı duyulurken, kısa süre sonra el çırpma sesleri kayda geçti.

Anne, oğlunun stres anlarında kendisini sakinleştirmek için ellerini çırptığını belirterek, seslerin bir süre sonra aniden kesilmesinin çocuğunun fiziksel şiddete maruz kalmış olabileceğine işaret ettiğini savundu.

OKUL YÖNETİMİNDEN SORUŞTURMA

Anne Lee, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, olayla ilgili yasal süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Okul yönetimi ise iddiaları "son derece ciddiye aldıklarını" belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.