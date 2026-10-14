Öğrenci protestoları Arnavutluk’a sıçradı: 23 gözaltı

Protestonun ilerleyen saatlerinde gerilimin artmasıyla bazı göstericiler, çevredeki sokaklarda birçok noktada ateş yaktı. Bazı göstericiler, sokaklardan birinde bir iş yerine girerek içerideki mobilyaları dışarı çıkardı ve sokağın ortasında ateşe verdi.

Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğrenciler, bakanlık binasına tuğla ve beton bloklar fırlattı. Göstericiler, binanın dış çitlerine zarar vererek avluya girmek amacıyla giriş kapısını da tahrip etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. ÖĞRENCİLER BİRÇOK NOKTADA ATEŞ YAKTI

Fransa'da başlayan öğrenci protestoları bir ülkeye daha sıçradı. Arnavutluk 'un başkenti Tiran 'da öğrenciler, üniversitelerin durumu, yüksek eğitim masrafları, finansal desteklerin azlığı ve işsizlik nedeniyle sokağa indi.

PROTESTODA 23 GÖZALTI

Göstericiler polise de molotof kokteyli, taş ve sert cisimler atarken, Arnavutluk basınında olaylarda altı polis memuru ve bir basın mensubunun yaralandığı fakat hayati tehlikelerinin bulunmadığı duyuruldu. Polis, 23 kişiyi gözaltına aldı ve şiddet eylemlerinden sorumlu olanların tespiti için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gösteri sırasında bazı öğrenciler de hiçbir şiddet eylemine karışmamalarına rağmen polis şiddetine maruz kaldıkları yönünde açıklamalarda bulundu. Arnavutluk'taki öğrenci gösterileri, Avrupa'da öğrenci eylemlerinin yayıldığı ve Fransa'da lise öğrencilerinin daha fazla öğretmen ve daha iyi eğitim imkanları nedeniyle haftalardır sürdürdüğü şiddetli protestolar yaşandığı bir dönemde geldi.