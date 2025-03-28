Öğrenciyi okula almadılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sendikaların baskısıyla ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran yasa tasarısını geri çekti. Ada'daki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağı geri geldi. Geri adımın ardından İrsen Küçük Ortaokulu'na başörtüsü ile girmek isteyen öğrenci okula alınmadı. Yasakçı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi öğretmenler, okulu demir bariyerlerle çevirdi. Başörtülü öğrenciyi okula sokmayan sendikacılar, devlet yetkilisini de kapıdan kovdu. Bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine sorunu çözmek adına yönetmelik değişikliğine giden KKTC Hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 14 Mart'ta yaptığı yönetmelik değişikliği ile Ada'daki ortaokullara bone ve bandana takarak girilebileceğini kararlaştırarak soruna çözüm getirmişti. Yapılan düzenleme, 17 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.