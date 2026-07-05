Ohri Türklerin gözdesi oldu
Kuzey Makedonya'nın "ülkenin incisi" olarak anılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohri, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Avrupa'nın en eski ve en derin göllerinden biri olan Ohri Gölü'nün çevresinde yer alan şehir, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Osmanlı döneminden izler taşıyan şehirde Ali Paşa Camii, Aziz Yuhanna Kilisesi ve tarihi çarşı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor. Tekne turları, yamaç paraşütü ve bisiklet rotaları da turistlere farklı seçenekler sunuyor. Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği destinasyonlardan biri olan Ohri'ye Türk Havayolları, 4 Ekim'e kadar haftada 4 gün İstanbul-Ohriİstanbul seferi düzenliyor. Şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'ndan ulaşım ise taksiyle sağlanabiliyor.