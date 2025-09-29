Okan Müderrisoğlu’ndan A Haber’de kritik detaylar: Fotoğrafları engellemeye çalıştılar ancak başaramadılar!
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, BM Genel Kurulu’nda gösterilmesi engellenmek istenen Gazze fotoğraflarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde dünyaya ulaştığını açıkladı. ABD ziyaretinde yaşananların arka planını Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında anlattı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun aktardığına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasını destekleyen fotoğraflarla Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünya gündemine taşıdı. Gösterilmesi önlenmeye çalışılan fotoğraflar, Başkan Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde Genel Kurul salonunda sergilendi.
Başkan Erdoğan'ın BM'de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video
İşte Müderrisoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARLI DURUŞU GERÇEKLERİ DÜNYAYA GÖSTERDİ
Sayın Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması elbette küresel vicdanı harekete geçiren ve çok sarsıcı bir konuşmaydı. Fakat o konuşma üç görselle desteklendi. Şimdi burada bir arka plan olarak aktarmış olayım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanının hitabının öncesinde bu fotoğrafların Genel Kurul salonuna sokulmaması için yürütülen alternatif bir diplomasiyi ve engelleme çabalarını Türk heyetinin aşarak ve aynı zamanda da kararlı duruşuyla o fotoğraflarla Gazze gerçeğinin ve buradaki soykırımın dünyanın tüm köşesine yayılması konusunda Türkiye'nin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü bir gayret sarf etmesi…
GÖRMEK İSTEMEYENLERİN ENGEL ÇABALARI
Çünkü dünyanın gözünün içine sokacak bunu, yani görmek istemeyenlerin gözünü açacak. Bakın, İtalya Filistin devletini tanımadı diye İtalya'da genel grev var. Almanya Filistin devletini tanımadı diye 100 bin kişi Almanya'da sokaklara döküldü. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının harekete geçirdiği insanlık vicdanı birçok açıdan yönetimleri belli kararları almaya zorluyor ve şimdiye kadar sığındıkları gerekçelerin de artık sürdürülemezliğini görüyor.