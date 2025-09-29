Okan Müderrisoğlu’ndan A Haber’de kritik detaylar: Fotoğrafları engellemeye çalıştılar ancak başaramadılar!

O yüzden Amerika şunu söyledi deyince Türkiye'yi ikinci plana ittirmeye çalışanlara çok net söyleyeyim, son derece seviyeli, son derece saygın, son derece dikkatli ve dengeli bir üslupla gelişen ve özel sohbetleriyle de şekillenen bir kabulden söz ediyoruz. Örneğin Oval Ofis'in yeni halini Sayın Cumhurbaşkanına bizzat gezdirmeyi teklif eden Başkan Trump, depolardan çıkarttığı başkanların fotoğraflarını göstermekten tutun da, ki burayı ilk kez bir liderle ve sizinle geziyorum diye başlayıp sonra Beyaz Saray'da davet vermek istediğini ama 'Rose Garden' diye bilinen küçük bir bahçenin yeterli olmadığını, buraya çadır kurulduğunu, bunun Amerika'ya yakışmadığını anlatıp buraya büyük bir balo salonu yapacağım, inşallah açılışına sizi de bekliyorum ve siz benim onur konuğum olacaksınız diye devam eden bir süreç var.

Şunu söylemeye çalışıyorum: Türkiye Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm Türkiye'yi, Türkiye'nin birliğini ve aynı zamanda onurunu temsil ediyor. O temsil görevi hiçbir siyasi hesap, tartışma veya muhalefetle izah edilemez. Orada Türkiye'nin ali menfaatleri, yakın, orta ve uzun vadeli beklenti ve çıkarlarının yönetimi var. E, elbette bir diplomasi yürütüyorsunuz, muhatabınız da sizden bazı beklentileri ya da kendi çıkarlarına göre atılması gereken adımları ifade ediyor. Amerikalılar bir şey ifade etti diye Türkiye tırnak içinde yine ezilmiş mi oluyor? Hayır. Siz de yapılabilirlikler, olabilirlikler, müzakere edilebilirlikler başlığını konuşuyorsunuz. Diplomasi bunun için var zaten.

2026 NATO ZİRVESİ: TÜRKİYE MERKEZDE

Tabii ki stratejik konular konuşulduğunda Suriye, F-35, F-16 ve tabii ki Ruhban Okulu dahil olmak üzere, Halkbank dosyası dahil olmak üzere bizim söylediklerimiz var, onların karşı argümanları var ve özel olarak oluşturulmuş ekipler aracılığıyla bundan sonra atılacak adımlarla ilgili de yeni gelişmeler bekleyeceğiz. Bunun da sonuçlarını bugünden yarına değil ama Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle bir görüşmede tüm meseleleri halletmek mümkün değil ama bir çözüm iradesinin ortaya konulmuş olması, bir perspektifin ortaya konulmuş olması önemli. 2026'da NATO zirvesi Türkiye'de olacak, Ankara'da olacak. NATO'nun devlet ve hükümet başkanları gelecek, elbette Amerikan Başkanı da gelecek. Hadi buradan açıklayalım, çok büyük olasılıkla Başkan Trump NATO zirvesinden önce resmi bir ziyaret için de Ankara'ya gelmiş olacak. Bunlar önemli hususlar yani. O yüzden başladığınız işi takip etmenizin önemi çok büyük.

"NET BİR RAYA OTURTULMUŞ VAZİYETTE"

Şunun için söylüyorum. Yani bu seyahati, bu seyahati hafifletmeye çalışan, içini boşaltmaya çalışan, bir kelimeden başka anlam üretmeye çalışan, o kadar spekülatif yayınlar yapılmış ki Türkiye'de. Bir kısmını oradayken duydum, bir kısmını burada detayıyla okudum. Elbette sosyal medya provokasyonlarına ve akımına kapılacak değiliz. Ama toplumun sağduyulu kesimlerinin hakikaten merak ettiği hususlarda bazı gerçeklerin açıklanabilir sınırlar içinde neden henüz sonuçlanmamış vaziyette. O nedenle bunların da gazetecilik sorumluluğu içinde, en azından benim mesleki ahlakım bunu gerektiriyor. Gazeteci duyduğu her şeyi yazar diyenler var, o onların tercihi. Ben bildiklerimin yazılabilecek sınırları içinde bir fikir vermesine gayret edeceğim ama aynı zamanda şunu da net biliyorum ki bütün o soru işaretli konular nasıl çözüleceği bölümünde net bir raya oturtulmuş vaziyette.

"BAŞKAN ERDOĞAN ANA AKTÖR"

Orada da başka bir lobi birtakım engellemeler için devreye giriyor. Çünkü Erdoğan orada ana aktör yani. Onu biliyorlar zaten. Ama tabii dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanının kararlı duruşu ve Türk Dışişleri'nin de becerisi ve Cumhurbaşkanlığı ekibinin de bu konudaki hassasiyetiyle maksat hasıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da hatta dedi ki 'Sonuçta ne oldu?' dedim 'Fotoğrafları gösterdiniz' 'O zaman mesele yok, bitti kardeşim' anlamında konuştu.