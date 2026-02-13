Okul fotoğraflarında Epstein parmağı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan belgelerde, okullara fotoğraf hizmeti veren Lifetouch'ın bağlı olduğu ana şirketin eski üst yöneticisi (CEO) Leon Black'in isminin geçmesi sebebiyle bu şirketin Epstein ile bağlantısı tartışılıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar, kamuoyuna yansıtılmaya devam ediyor. ABD'de okullara fotoğraf hizmeti veren Lifetouch'ın bağlı olduğu ana şirketin eski CEO'su Black'in ismi de Epstein dosyalarında geçerken bu durum sosyal medyada tepkilere yol açtı.